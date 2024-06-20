У матчі 20-го туру МЛС Інтер Маямі вдома переміг Коламбус Крю (2:1). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 20-й тур

Інтер Маямі – Коламбус Крю – 2:1

Голи: Фрей, 10, Кампана, 21 – Кучо, 40

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Черговий тур Східної конференції ознаменувався українським дербі – Інтер Маямі приймав чинного чемпіона МЛС Коламбус Крю. Сергій Кривцов вийшов в основі "чапель" і провів на полі весь матч, натомість Євген Чеберко з'явився на полі лише на 73-й хвилині. До слова, головні зірки Інтера – Ліонель Мессі та Луїс Суарес не могли допомогти своїй команді, оскільки перебувають нині у розташуваннях збірних Аргентини та Уругваю відповідно, разом з якими виступлять на Копа Амеріка.

Господарі швидко вийшли вперед – Фрей головою вдало замкнув подачу з кутового. Ще до середини тайму "бекхемці" подвоїли свою перевагу: серія помилок біля воріт Крю призвела до декількох ударів, останній з яких від Кампани став фатальним. Коламбусу вдалось скороти рахунок перед перервою – Кучо відгукнувся на закидання за спини захисників і проштовхнув сферу повз голкіпера. Другий тайм минув без голів.

Перемога принесла Інтеру 41 очко і закріпила на вершині турнірної таблиці Східної конференції, Коламбус з 27-ма пунктами шостий.

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