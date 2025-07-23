Інтер Маямі планував посилити лінію півзахисту. Ціллю американського клубу був Родріго де Пауль з Атлетіко.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, Атлетіко узгодив продаж аргентинця. "Матрацники" отримають за півзахисника 15 мільйонів євро. Де Пауль підпише чотирирічний контракт з Інтером Маямі. Найближчими днями сторони остаточно закриють угоду.

Нагадаємо, що Родріго де Пауль приєднався до Атлетіко у 2021 році, перейшовши з Удінезе. Загалом хавбек відіграв за іспанський гранд у 187 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 26 асистів.

Варто зауважити, де Пауль виступає за збірну Аргентину разом з Ліонелем Мессі. Родріго полюбляє встрявати у сперечання Лео з суперниками, за що його прозвали "охоронцем Мессі".

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