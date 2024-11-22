Наступним керманичем "чапель" стане 40-річний Хав'єр Маскерано, стверджує журналіст Сесар Луїс Мерло. Сторони вже обмінюються документами для підписання довгострокового контракту.

Мессі повторив досягнення легенди – Лаутаро наздогнав Марадону і увійшов у топ-5 бомбардирів Аргентини

Тата Мартіно вирішив покинути тренерський місток Інтера Маямі через особисті обставини. Команда неоднозначно провела сезон. Флоридці встановили рекорд за набраними очками в регулярці МЛС, але сенсаційно вилетіли від Атланти Юнайтед у першому ж раунді плей-офф.

Заради цієї можливості Маскерано покине збірну Аргентини U-20. Для нього це буде перший досвід тренерської роботи в клубі. Аргентинець чудово знає Мессі, Суареса, Альбу та Бускетса, з якими перетинався в Барселоні, а зараз буде тренувати в Інтері.

Екс-напарник Шеви створив "атомну" команду, карма за Україну побила багатьох: підсумки Ліги націй + конкурс прогнозів