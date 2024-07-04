У матчі 22-го туру МЛС Інтер Маямі на виїзді дотис Шарлотт Індепенденс (2:1). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 22-й тур

Шарлотт Індепенденс – Інтер Маямі – 1:2

Голи: Аг'єманг, 41 – Тейлор, 30, Кремаскі, 86

Вилучення: Аг'єманг, 90+6 (Шарлотт, червона картка)

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У черговому матчі лідер Східної конференції – Інтер Маямі – приїхав у гості до Шарлотт Індепенденс (за який свого часу виступав український форвард Ілля Шевцов). Господарі мали виходити вперед в середині першого тайму, коли Сергій Кривцов (який вийшов в основі) програв боротьбу опоненту у штрафному – лише реакція голкіпера врятувала. Інтер відповів атакою правим флангом, довгим закиданням на протилежний бік, прострілом у воротарський і результативним замиканням Тейлора – 0:1.

Однак, ще до перерви представники Північної Кароліни відігрались. Спочатку їм завадив каркас воріт (після потужного удару Аг'єманга з лінії штрафного), а згодом помилки припустився Кривцов, який пішов зустрічати суперника у центр поля. Український захисник не влучив по м'ячу, все той же А'єманг втік сам на сам і влучно пробив під дальню стійку. На другий тайм Кривцов вже не вийшов.

Після відпочинку обидві команди мали шанси забити, але більше пощастило Інтеру. За 5 хвилин до завершення матчу Кремаскі на мить випередив захисника і замкнув навіс від партнера у воротарський. Вже у доданий час герой Шарлотт приміряв маску і антигероя, залишивши свою команду у меншості після поштовху у воротарському, але на загальний рахунок це вже ніяк не вплинуло.

Інтер набрав 47 очок і продовжує лідирувати у турнірній таблиці Східної конференції, Шарлотт з 32-ма пунктами шостий.

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