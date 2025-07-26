Родріго Де Пауль перейшов з Атлетіко в Інтер Маямі, інформують соцмережі мадридського клубу. Таким чином, завершилася одна з найочікуваніших подій першого місяця літнього трансферного вікна.

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Пригода Де Пауля в Атлетіко добігла кінця. У 2021 році він обійшовся клубу в 36 мільйонів євро і продемонстрував свій клас на різних етапах, хоча і не знайшов тієї стабільності, на яку розраховували "кольчонерос". Загалом хавбек зіграв за іспанський гранд в 187 матчах, в яких забив 14 голів і віддав 26 асистів.

Як інформує Marca, Інтер Маямі придбав Де Пауля у Атлетіко приблизно за 15 млн євро.

Варто зауважити, що хавбек виступає за збірну Аргентини разом з Ліонелем Мессі. Родріго любить втручатися в суперечки Лео з суперниками, за що його прозвали "охоронцем Мессі".