Інтер Маямі зробив де Паулю офіційну пропозицію приєднатися до команди, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Аргентинець зараз її розглядає. Якщо між сторонами буде досягнуто згоди, Інтер Маямі продовжить переговори з Атлетіко.

Мессі веде перемовини з переможцем Ліги чемпіонів – клуб готовий на все можливе заради аргентинця

Де Пауль носить прізвисько "охоронець Мессі" через його активну підтримку і захист Ліонеля Мессі на полі і поза ним, хоча офіційний охоронець Мессі – це Ясін Чуеко, колишній спецназівець, який забезпечує його особисту безпеку.

31-річний де Пауль грає за Атлетіко з 2021 року.