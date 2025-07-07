Інтер Маямі хоче підписати "охоронця Мессі"
7 липня 18:26 - Читати іншою мовою
Інтер Маямі бажає переманити з Атлетіко півзахисника Родріго де Пауля.
Інтер Маямі зробив де Паулю офіційну пропозицію приєднатися до команди, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Аргентинець зараз її розглядає. Якщо між сторонами буде досягнуто згоди, Інтер Маямі продовжить переговори з Атлетіко.
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Де Пауль носить прізвисько "охоронець Мессі" через його активну підтримку і захист Ліонеля Мессі на полі і поза ним, хоча офіційний охоронець Мессі – це Ясін Чуеко, колишній спецназівець, який забезпечує його особисту безпеку.
31-річний де Пауль грає за Атлетіко з 2021 року.
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