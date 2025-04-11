Аргентинець приєднався до американського клубу влітку 2023 року на правах вільного агента. Угода Ліонеля Мессі з Інтером Маямі завершується у наприкінці проточного року.

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Як повідомляє The Athletic, 37-річний нападник та клуб близькі до пролонгації угоди. Наразі триває обговорення деяких деталей контракту, але очікується, що Мессі поставить свій підпис на папері.

"Думаю, що протягом 60-90 днів ми повинні будемо все завершити. Я завжди сподівався, що побачимо гру Мессі на нашому новому стадіоні у 2026 році. Вірю, це станеться", – цитує очільника Інтер Маямі Хорхе Маса видання.

Нагадаємо, Мессі зіграв за американський клуб у 48 матчах у всіх турнірах. В активі аргентинського нападника 42 голи та 21 результативна передача.

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