В МЛС відбувся черговий матч регулярного чемпіонату, в якому Орландо Сіті зустрічався з Інтером Маямі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС, регулярний чемпіонат

Орландо Сіті – Інтер Маямі – 4:1

Голи: Мурієль, 2, 50, Охеда, 58, Пашаліч, 88 – Брайт, 5

Орландо Сіті розгромив Інтер Маямі без Ліонеля Мессі. Аргентинець отримав ушкодження, тому не міг допомогти команді Девіда Бекхема вже в другому матчі поспіль.

Головною зіркою матчу став колишній одноклубник Руслана Маліновського по Аталанті – Луїс Мурієль. Колумбієць оформив дубль у грі й долучився до гола Охеди. Луїс Суарес при рахунку 1:3 міг відповісти суперникам шедевром з центру поля, але воротар Орландо в останню мить переправив м'яч на кутовий. Довершив розгром Інтера Марко Пашаліч. У підсумку – 4:1 на користь Орландо.

Таким чином суперники обігнали Інтер в турнірній таблиці Східної конференції МЛС. Тепер Орландо четвертий, а Маямі опустився на шосту сходинку. Щоправда, Інтер має ще 3 матчі в запасі.