Інтер Маямі та інші клуби МЛС потішили результативними футболом в ніч з 27 на 28 квітня.

МЛС

Інтер Маямі – Даллас – 3:4

Голи: Піко, 16, Обандо, 29, Е. Мартінес, 56 – Мур, 9, Урхогіде, 65, Хуліо Сантос, 69, Педрінью, 81

ФК Лос-Анджелес – Сент-Луїс Сіті – 2:2

Голи: Буанга, 70, 90+5 – Тойхерт, 52, Ордаз, 89 (аг)

Нереалізований пенальті: Буанга, 75 (ЛА)

Вилучення: Моралес, (СЛС, дві жовті)

Лос-Анджелес Гелаксі – Портленд Тімберс – 2:4

Голи: К. Рамірес, 67, Ройс, 69 – Д. Коста, 38, С. Морено, 53, Келсі, 63, Х. Родрігес, 76 (пен.)

Інтер Маямі приймав Даллас без Мессі, Суареса, Альби та Бускетса, яким Хав'єр Маскерано надав відпочинок. Навіть такий склад "чапель" на старті другого тайму впевнено вів 3:1. Втім, Інтер до фінального свистка примудрився пропустити тричі та віддати перемогу супернику! Команда Маскерано залишилася на п'ятій сходинці Східної конференції.

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Артем Смоляков зовсім розгубив довіру головного тренера Лос-Анджелеса Стівена Черундоло. Українець четвертий матч поспіль просидів у запасі і дивився на феєричний другий тайм проти Сент-Луїса. Нічия 2:2 залишила обидві команди в нижній половині таблиці Західної конференції.

Ще гірші справи в іншого Лос-Анджелеса. Гелаксі після здобуття чемпіонства йдуть на дні і в 10 турах не мають жодної перемоги! Чергового ляпаса каліфорнійцям виписав Портленд. Один з голів у активі екс-форварда Шахтаря Кевіна Келсі, який у дотик потужно пробив від поперечки. У перерві з'явився Марко Ройс, асистом і голом скоротив відставання Гелаксі до мініміму, але Портленд зафіксував перемогу 4:2. "Лісоруби" на другій сходинці Сходу.

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