У ніч на неділю, 10 листопада, відбувся третій поєдинок плей-офф МЛС між Інтером Маямі та Атлантою Юнайтед (2:3). Читайте звіт про гру та дивіться огляд матчу на "Футбол 24".

МЛС, плей-офф, 1/8 фіналу (Східна конференція), третій матч

Інтер Маямі – Атланта Юнайтед – 2:3

Голи: Рохас, 17, Мессі, 65 – Тіарі, 19, 21, Сліш, 76

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У завершальному матчі серії плей-офф за вихід у чвертьфінал турніру Інтер Маямі зазнав прикрої поразки від Атланти Юнайтед. Нагадаємо, у першому поєдинку "цапи" здолали суперника 2:1, а у другому поступились з таким самим рахунком, тож доля путівки у наступний раунд вирішувалась у третій грі.

На 14-й хвилини Атланта мала виходити вперед, але на шляху м'яча стала стійка. У відповідь забив Інтер: Гомес отримав передачу на лівому фланзі, викотив в центр під удар Мессі, постріл Лео відбив кіпер, а Рохас був першим на добиванні. Однак вже у наступній атаці гості зрівняли, а за дві хвилини вийшли вперед – Тіарі оформив дубль. Гомес майже одразу забив у відповідь, але гол скасували через офсайд.

В середині другого тайму Мессі відновив статус-кво, головою замкнувши навіс з правого флангу. Та останнє слово залишилося за гостями. Гравець збірної Польщі Бартош Сліш на 76-й хвилині забив гол, який виявився вирішальним у зустрічі. Цікаво, що перед взяттям воріт захисник Інтера опинився на газоні і просив медичної допомоги, але арбітр проігнорував це і дозволив гостям завершити скандальний епізод. Інтер мав шанс відігратись, але фортуна цього вечора була на боці Атланти.

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