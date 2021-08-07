Гранди Серії А обговорюють обмін Д'Амброзіо на Флоренці, стверджує Forza Italian Football.

Рома перевела в дубль чемпіона Європи

Праві фулбеки не входять у плани Жозе Моурінью і Сімоне Індзагі відповідно. Флоренці минулий сезон провів у складі ПСЖ на правах оренди, а влітку "вовки" виставили його на трансфер. Натомість Д'Амброзіо перестав бути основним "нерадзуррі" ще в часи Конте.

До слова, новий сезон у чемпіонаті Італії розпочнеться 21 серпня. Інтер у стартовому турі прийме Дженоа, а Рома на домашній арені зустрінеться із Фіорентиною.

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