Інтер і Мілан зацікавлені у придбанні Ісмаїлі

Захисник Шахтаря Ісмаїлі може продовжити кар'єру у Серії А.
У послугах бразильського оборонця зацікавлені Інтер та Мілан, стверджує Calcio Mercato.
Повідомляються, що обидва клуби хочуть посилити лінію захисту під час літнього трансферного вікна і всерйоз роздумують над запрошенням Ісмаїлі у Мілан.
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У шорт-листі Інтера та Мілана також перебуває оборонець Челсі Емерсон. Втім, відхід Емерсона з лондонського клубу малоймовірний, адже гравець останнім часом став потрапляти у основний склад "синіх". Наставник Челсі Мауріціо Саррі став довіряти бразильцеві після численних помилок Маркоса Алонсо.
До слова, у поточному сезоні Ісмаїлі зіграв за Шахтар 33 матчі у всіх турнірах, відзначився 2-ма голами та 12-ма асистами.
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