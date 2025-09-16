Мілан і Інтер досягли угоди про купівлю Сан-Сіро у міста, повідомив мер Мілана Джузеппе Сала в ефірі Rtl 102.5. "Якщо все піде добре, вже завтра ми винесемо на розгляд постанову про продаж Сан-Сіро. Фактично ми досягли угоди з клубами.

"Живий пам'ятник": Ді Каніо роздав компліменти "списаній" зірці Мілана за його виступ проти Болоньї

Стадіон повинен бути готовий до 2031 року, інакше УЄФА не розглядатиме Мілан як місто-організатор Євро-2032. Буде запропоновано постанову щодо проекту, потім, оскільки мова йде про продаж такого важливого об'єкта, питання буде передано на розгляд міської ради. Спочатку пройдуть комісії та обговорення, а потім вже буде ухвалено рішення – так чи ні", – зазначив Сала.

Євро-2032 пройде в Італії та Туреччині.

Серія А, турнірна таблиця: ідеальний старт Наполі та Ювентуса, Варді у зоні ЛЧ – він вище за Довбика та Мілан