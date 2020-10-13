Інтер та Баварія могли обмінятись футболістами – в Мюнхен мав вирушити Крістіан Еріксен, а в зворотному напрямку до Мілана – Жером Боатенг.

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Як повідомляє Sport Bild, сторони розглядали варіанти оренди на сезон, а в угоді про перехід данця мала бути прописана опція викупу. Еріксен та Боатенг були зацікавлені у таких трансферах. Ба більше, клуби не втратили б нічого у фінансовому плані, адже обидва гравці заробляють по 12 млн євро за сезон.

Проте керівництво Баварії не погодилось на такий обмін – у їхні плани не входив Еріксен, а наставник мюнхенців Ганс-Дітер Флік не хотів відпускати Боатенга. За інформацією джерела, офіційні перемовини між клубами так і не розпочались.

Зауважимо, Крістіан Еріксен у поточному сезоні провів на полі лише 74 хвилин, в активі Жерома Боатенга три матчі у цій кампанії Бундесліги.

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