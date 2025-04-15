Інтер хоче "забронювати" Індзагі на довший термін перебування біля керма команди. Як стверджує Gazzetta dello Sport, керівництво Інтера домовилося з наставником команди Сімоне Індзагі про нове продовження контракту. Нинішня угода 49-річного керманича розрахована до кінця наступного сезону, але "нерадзуррі" не хочуть, щоб на фахівця тиснув статус останнього сезону, тому готові продовжити контракт відразу до літа 2028-го року.

Наполі хоче купити джокера Інтера – він забив Баварії переможний м'яч

Також наголошується, що зарплата Індзагі підвищиться на 500 тисяч євро на рік, і він зароблятиме не 6,5 мільйона євро, як зараз, а 7, не враховуючи бонуси за трофеї. Окремо підкреслюється, що при цьому Індзагі збереже статус найбільш високооплачуваного тренера чемпіонату Італії.

Нагадаємо, що Індзагі тренує "нерадзуррі" з сезону 2021/22. Відтоді він виграв Скудетто, два Кубки Італії та 3 Суперкубки.

Ювентус увірвався у топ-3, перегравши Лечче, Інтер збільшив відрив від Наполі, Венеція здолала Монцу у битві аутсайдерів