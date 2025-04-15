Інтер пропонує збільшити Індзагі зарплату – у клубу є свій інтерес
Керівництво Інтера хоче продовжити контракт із головним тренером Сімоне Індзагі.
Інтер хоче "забронювати" Індзагі на довший термін перебування біля керма команди. Як стверджує Gazzetta dello Sport, керівництво Інтера домовилося з наставником команди Сімоне Індзагі про нове продовження контракту. Нинішня угода 49-річного керманича розрахована до кінця наступного сезону, але "нерадзуррі" не хочуть, щоб на фахівця тиснув статус останнього сезону, тому готові продовжити контракт відразу до літа 2028-го року.
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Також наголошується, що зарплата Індзагі підвищиться на 500 тисяч євро на рік, і він зароблятиме не 6,5 мільйона євро, як зараз, а 7, не враховуючи бонуси за трофеї. Окремо підкреслюється, що при цьому Індзагі збереже статус найбільш високооплачуваного тренера чемпіонату Італії.
Нагадаємо, що Індзагі тренує "нерадзуррі" з сезону 2021/22. Відтоді він виграв Скудетто, два Кубки Італії та 3 Суперкубки.
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