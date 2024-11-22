Президент "нерадзуррі" Джузеппе Маротта пильно стежить за ситуацією Алекса Мерета, інформує Sempre Inter з посиланням на Radio Kiss Kiss.

Інтер нагородив відкриття сезону новим контрактом – "жалюгідна" зарплата значно виросла

Контракт переможця Євро-2020 завершується найближчого літа, і Наполі поки не вдається домовитися про продовження. Маротта є відомим майстром переманювання вільних агентів і вже в січні може братися за справу. Наполі добре знає про цю загрозу, бо кілька місяців тому втратив зіркового хавбека Пйотра Зєліньскі, не отримавши від Інтера жодної копійки.

Додамо, що наприкінці 2023 року на місце Мерета сватали Андрія Луніна, однак відтоді українець встиг продовжити контракт з Реалом.

"Я п'ю щодня": легенда Інтера зробив приголомшливе зізнання – 4-разовий чемпіон Італії перетворився в алкоголіка