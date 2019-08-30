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Інтер хоче продовжити контракт з Ікарді та віддати його в оренду – є новий претендент на нападника

09:55 344 Читать на русском
Інтер хоче продовжити контракт з Ікарді та віддати його в оренду – є новий претендент на нападника
Мауро Ікарді / Інтер

Нападник Інтера Мауро Ікарді все ще перебуває у невагомості щодо свого майбутнього.

Інтер пропонує аргентинському нападнику продовжити контракт на 1 рік, аби було простіше узгодити оренду з іншими клубами, повідомляє GianlucadiMarzio.

Ікарді відхилив усі пропозиції та хоче залишитись в Інтері, – агент форварда

Ікарді все ще очікує на варіант з Ювентусом, але туринці не поспішають робити офіційну пропозицію. Натомість у боротьбу за форварда втрутився Монако.

Також до варіанту з Ікарді повернулись Наполі та Атлетіко, які вже цікавились аргентинцем, але той не дав їм жодної відповіді.

Нагадаємо, раніше наставник міланського клубу Антоніо Конте заявив, що не розраховує на аргентинського форварда у новому сезоні, а сам Мауро був відсторонений від тренувань з основною командою.

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Теги
Інтер Інтер Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Мауро Ікарді Мауро Ікарді Монако Монако
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