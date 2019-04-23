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Інтер хоче придбати Ді Марію

00:30 64 Читать на русском
Інтер хоче придбати Ді Марію
Анхель Ді Марія

Вінгер ПСЖ Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру в Серії А.

Аргентинскьий півзахисник потрапив у сферу інтересів міланського Інтера. "Нерадзурі" хочуть підписати футболіста під час літнього трансферного вікна, повідомляє Le 10 Sport.

Інтер зацікавлений у підписанні Артуро Відаля

Зазначається, що у переході аргентинця в Інтер повинен допомогти його агент Жорже Мендеш. Контракт Ді Марії з ПСЖ втрачає силу влітку 2021 року.

ПСЖ вирішив влітку продати 5 гравців – серед них зірковий форвард

До слова, у поточному сезоні в активі Ді Марії 39 матчів за ПСЖ в усіх турнірах, де вінгер забив 16 голів та віддав 14 результативних передач.

Теги
Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
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