Інтер хоче придбати Ді Марію

Вінгер ПСЖ Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру в Серії А.

Аргентинскьий півзахисник потрапив у сферу інтересів міланського Інтера. "Нерадзурі" хочуть підписати футболіста під час літнього трансферного вікна, повідомляє Le 10 Sport.

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Зазначається, що у переході аргентинця в Інтер повинен допомогти його агент Жорже Мендеш. Контракт Ді Марії з ПСЖ втрачає силу влітку 2021 року.

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До слова, у поточному сезоні в активі Ді Марії 39 матчів за ПСЖ в усіх турнірах, де вінгер забив 16 голів та віддав 14 результативних передач.