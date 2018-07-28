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Інтер хоче підписати Врсалько

27 липня 23:09 118 Читать на русском
Інтер хоче підписати Врсалько
Шіме Врсалько / Фото AFP

Захисник Атлетіко та збірної Хорватії Шіме Врсалько потрапив у коло інтересів Інтера.

У трансфері Врсалько зацікавлений особисто головний тренер Інтера Лучано Спаллетті, повідомляє видання Calciomercato.

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"Керівництво продовжує роботу на трансферному ринку. Зараз рано робити серйозні висновки, оскільки команда не так давно приступила до підготовки. Коли справа підходить до дедлайну, ситуація часто змінюється. Нам подобається Врсалько, це хороший кандидат. Інтеру необхідні футболісти, які здатні закрити кілька позицій, оскільки команді належить проводити по три матчі на тиждень", – сказав Спаллетті для італійського видання.

Нагадаємо, Шіме Врсалько у складі збірної Хорватії дійшов до фіналу ЧС-2018, де хорвати поступились збірній Франції (2:4).

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