Інтер хоче підписати Відаля

Міланський Інтер зацікавлений у підписанні хавбека Барселони Артуро Відаля.

Новий тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте наполягає на трансфері чилійця, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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49-річний фахівець готовий відпустити Раджу Наінгголана в чемпіонат Китаю, а на його місце придбати півзахисника Барселони. Конте добре знає Відаля за спільною роботою в Ювентусі, яка принесла чемпіонські титули в Італії.

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У минулому сезоні Артуро провів за "блаугранас" 53 матчі, забив 3 голи і віддав 7 гольових передач.