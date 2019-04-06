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Інтер хоче підписати Роббена – гравець надає перевагу МЛС

07:30 45 Читать на русском
Інтер хоче підписати Роббена – гравець надає перевагу МЛС
Ар'єн Роббен / Фото: соцмережі

Міланський Інтер хоче підсилитись ветераном Баварії Ар'єном Роббеном.

Контракт вінгера мюнхенського клубу закінчується влітку поточного року, Інтер хоче безкоштовно підписати Роббена на правах вільного агента, повідомляє Calciomercato.

Роббен не допоможе Баварії у матчі з Ліверпулем, хоча хавбек напередодні відновився від травми

Однак, сам нідерландець більше схиляється до варіанту з Америки, клуби МЛС також цікавляться 35-річним півзахисником. Наразі Роббен відновлюється від травм і невідомо, чи зіграє ще у цьому сезоні.

Роббен отримав варіант продовження кар'єри в Японії

В активі вінгера 15 матчів в усіх турнірах за Баварію протягом цього сезону, де футболіст забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.

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