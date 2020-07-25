Інтер хоче підписати Мессі на правах вільного агента – аргентинця заманюватимуть космічною зарплатою

Міланці готові почекати до літа 2021 року, щоб забрати нападника вільним агентом, стверджує Sportmediaset.
Барселона позбулася творця культової фотографії Мессі на 170 мільйонів лайків
Чинний контракт Мессі з Барселоною розрахований до 31 травня 2021-го, але наразі немає жодного натяку на його продовження. Інтер зробить щедру пропозицію аргентинцю, якщо наступний сезон "блаугранас" не переконає його підписати нову угоду. Керівники "нерадзуррі" заманюватимуть Мессі шаленою зарплатнею – 50 млн євро на рік.
До слова, нещодавно батько Ліонеля переїхав у Мілан, давши зайвий привід для розмов про можливу зміну клубу зіркового сина.
Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди