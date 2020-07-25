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Інтер хоче підписати Мессі на правах вільного агента – аргентинця заманюватимуть космічною зарплатою

15:44 - Читать на русском
Інтер хоче підписати Мессі на правах вільного агента – аргентинця заманюватимуть космічною зарплатою
Ліонель Мессі / Reuters

Інтер не поспішатиме з планами щодо підписання зірки Барселони Ліонеля Мессі.

Міланці готові почекати до літа 2021 року, щоб забрати нападника вільним агентом, стверджує Sportmediaset.

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Чинний контракт Мессі з Барселоною розрахований до 31 травня 2021-го, але наразі немає жодного натяку на його продовження. Інтер зробить щедру пропозицію аргентинцю, якщо наступний сезон "блаугранас" не переконає його підписати нову угоду. Керівники "нерадзуррі" заманюватимуть Мессі шаленою зарплатнею – 50 млн євро на рік.

До слова, нещодавно батько Ліонеля переїхав у Мілан, давши зайвий привід для розмов про можливу зміну клубу зіркового сина.

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