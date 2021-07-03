На радари "нерадзуррі" потрапив лідер ПСВ Дензел Дюмфріс, інформує Telegraaf.

Динамо узгодило проведення товариського матчу з Інтером, – джерело

Ашраф Хакімі повинен перейти в ПСЖ за 60 млн євро, а на частину цієї суми придбають заміну. Дюмфріс чудово проявив себе на чемпіонаті Європи – 4 матчі та два голи, серед яких м'яч у ворота України. Орієнтовна ціна 25-річного захисника складає 16 млн євро.

Додамо, що раніше Дюмфріса пов'язували з Баварією, однак мюнхенці вибули з перегонів.

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