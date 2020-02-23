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Інтер хоче підписати чергового форварда Манчестер Юнайтед

15:08 847 Читать на русском
Інтер хоче підписати чергового форварда Манчестер Юнайтед
Янг, Рашфорд, Погба, Марсьяль, Лукаку / Фото Daily Express

Інтер задоволений якістю гравців Манчестер Юнайтед і не має наміру зупинятись підписувати гравців цього клубу.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль потрапив на радари Інтера, повідомляє Serpentsofmadonnina.

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"Нерадзуррі" розглядають 24-річного форварда як потенційну заміну Лаутаро Мартінесу, якщо аргентинець влітку захоче покинути міланський клуб. Нагадаємо, в Інтері наразі виступають двоє колишніх гравців МЮ Ешлі Янг та Ромелу Лукаку, а також Алексіс Санчес, який грає за італійську команду на правах оренди.

У поточному сезоні АПЛ Марсьяль провів 20 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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