"Нерадзуррі" усвідомлюють, що ветеран все ще залишається основним лівим латералем Барси, тому готові віддати каталонцям когось зі своїх гравців, з якими не може узгодити продовження співпраці.

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Серед них – форвард Лаутаро Мартінес, півзахисник Марцело Брозовіч або ж оборонець збірної Словаччини Мілан Шкріняр, повідомляє Mundo Deportivo.

Свого часу кожен із цих футболістів перебував у сфері інтересів Барселони. Відповідно, Інтер і розраховує на те, що каталонці погодяться відпустити Жорді Альбу в обмін на когось із вказаної трійки.

Контракт 32-річного Альби з "блаугранас" розрахований ще на 3 сезони. Захисник виступає за Барселону з 2012-го.

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