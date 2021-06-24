Інтер хоче підписати Альбу та пропонує Барселоні варіанти суперобміну
Чемпіон Італії налаштований підсилитися латералем Барселони Жорді Альбою.
"Нерадзуррі" усвідомлюють, що ветеран все ще залишається основним лівим латералем Барси, тому готові віддати каталонцям когось зі своїх гравців, з якими не може узгодити продовження співпраці.
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Серед них – форвард Лаутаро Мартінес, півзахисник Марцело Брозовіч або ж оборонець збірної Словаччини Мілан Шкріняр, повідомляє Mundo Deportivo.
Свого часу кожен із цих футболістів перебував у сфері інтересів Барселони. Відповідно, Інтер і розраховує на те, що каталонці погодяться відпустити Жорді Альбу в обмін на когось із вказаної трійки.
Контракт 32-річного Альби з "блаугранас" розрахований ще на 3 сезони. Захисник виступає за Барселону з 2012-го.
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