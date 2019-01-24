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Інтер хоче орендувати Соареша – він може зіграти проти збірної України

18:43 66 Читать на русском
Інтер хоче орендувати Соареша – він може зіграти проти збірної України
Седрік Соареш / Reuters

Міланський Інтер зацікавлений у підписанні оборонця англійського Саутгемптона та збірної Португалії Седріка Соареша.

"Нерадзуррі" вже почали перемовини щодо оренди 27-річного португальця, повідомляє Sky Sports.

Імовірно, що до орендної угоди буде включено пункт про можливість викупу Соареша в кінці сезону. "Святі" не розраховують оборонця, оскільки новий наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль на правому фланзі захисту робить ставку на юного Яна Валері.

У сезоні 2018/19 Седрік Соареш провів 18 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі. У березні він може вийти в складі збірної на матч проти команди України в рамках відбору до Євро-2020.

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