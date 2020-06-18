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Інтер готовий зробити Барселоні знижку на Лаутаро, але хоче отримати гравця каталонців

20:45 - Читать на русском
Інтер готовий зробити Барселоні знижку на Лаутаро, але хоче отримати гравця каталонців
Лаутаро Мартінес / Getty images

Барселона продовжує шукати шляхи для підписання форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Міланський клуб не готовий знижувати свої умови – розблокувати трансфер аргентинця може лише виплата суми відступних у розмірі 111 мільйонів євро, але для Барселони "нерадзуррі" можуть піти на поступки.

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За інформацією Сalciomercato, Інтер вимагає від каталонців 85 мільйонів плюс захисника Хуніора Фірпо, якого оцінює в 26 мільйонів. Барселона, своєю чергою, пропонує Фірпо і 65 мільйонів. "Синьо-гранатові" вважають, що Інтер оцінює вартість Фірпо занадто низько з урахуванням ціни на Мартінеса.

Зазначається, що тривалі переговори між клубами викликають у Лаутаро і його оточення невдоволення. Форвард вже дав зрозуміти, що хоче приєднатися до Барселони, і йому здається, що Інтер створює занадто багато перешкод для переходу, особливо з огляду на ситуацію зі світовою економічною кризою.

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Теги
Інтер Інтер Барселона Барселона Італія Фірпо Фірпо Хуніор Лаутаро Лаутаро Мартінес
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