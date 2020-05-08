Інтер готовий запропонувати Арсеналу зірковий обмін форвардами

Форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг може продовжити кар'єру в Серії А.

Інтер націлився на нападника Арсенала П'єр-Емеріка Обамеянга, повідомляє Tuttosport.

Інтер оштрафує ПСЖ за потенційний трансфер Ікарді

Міланці готові запропонувати лондонцям взамін свого зіркового форварда Мауро Ікарді, який зараз захищає кольори ПСЖ на правах оренди. Сам Інтер не зацікавлений у послугах Мауро, тому його відхід виглядає цілком вірогідним.

У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 26 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та двома асистами.

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