Інтер готовий викупити Санчеса – Манчестер Юнайтед буде розчарований сумою відступних

Міланський Інтер вивчає можливість оформлення повноцінного трансферу нападника Алексіса Санчеса. Нинішній сезон він проводить на Джузеппе Меацца на правах оренди.

"Нерадзуррі" готові віддати за досвідченого чилійця 20 млн євро, повідомляє Goal.

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Наразі Інтер домовився з МЮ щодо продовження оренди Санчеса до фактичного завершення сезону. Щоправда, у фінальному турнірі Ліги Європи нападник не допоможе міланцям. "Червоні дияволи" побоюються, що Алексіс зазнає травми в серпні й це або завадить його трансферу, або створить кадрові проблеми для Юнайтед.

Інтер продовжує спроби отримати дозвіл на використання 31-річного форварда, а запасним варіантом є повноцінний перехід Санчеса. У січні 2018-го, однак, манкуніанці заплатили лондонському Арсеналу за чилійця значно більше – 34 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні Алексіс Санчес провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

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