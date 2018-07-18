Інтер готовий віддати Жоау Маріу в оренду лише з гарантією викупу футболіста

Англійський Вулверхемптон хоче орендувати португальського півзахисника Інтера Жоау Маріу. Італійці вимагають гарантії подальшої купівлі футболіста.

Вулверхемптон хоче орендувати хавбека Інтера Жоау Маріу, повідомляє Football Italia.

Втім, італійці хочуть гарантії подальшого викупу гравця. Інтер погоджується віддати футболіста в річну оренду лише за умови, що Вулверхемптон купить його в 2019 році за 30 млн євро.

"Вовки" зацікавлені у придбанні футболіста, проте наразі не готові дати гарантії викупу. Переговори між клубами тривають.

Жоау Маріу другу частину минулого сезону провів у футболці Вест Хема, зіграв 13 матчів в АПЛ, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

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