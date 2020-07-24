Інтер готовий віддати Манчестер Юнайтед віце-чемпіона світу за Санчеса

Італійський і англійський гранди працюють над обміном Санчес-Перішіч, стверджує Calciomercato.

Манчестер Сіті хоче підписати Санчеса – "містяни" вже контактують з агентами зірки Інтера

Керманич "нерадзуррі" Антоніо Конте задоволений грою чилійського нападника та прагне оформити його повноцінний трансфер. Натомість на хорвата в Інтері не розраховують, тому сподіваються використати його в угоді щодо Санчеса. У період роботи з МЮ Жозе Моурінью манкуніанці вже проявляли інтерес до Перішіча, проте тоді не змогли вмовити міланців продати віце-чемпіона світу до АПЛ.

У сезоні 2019/20 Алексіс Санчес провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 10 результативних передач. Натомість в активі Івана Перішіча 31 матч за Баварію в різних змаганнях, у яких він відзначився 6-ма голами та оформив 10 асистів.

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