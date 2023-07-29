Міланський Інтер має намір зберегти у своєму складі одного з лідерів команди – форварда Лаутаро Мартінеса, на якого активно придивляються клуби із Саудівської Аравії.

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"Нерадзуррі" готові розпочати переговори з аргентинцем щодо нового контракту. Про це пише італійський журналіст Ніколо Скіра.

Аргентинець вважається ключовим та недоторканим гравцем в команді, тому клуб спробує перепідписати з ним контракт до 2028 року зі збільшенням зарплатні. Після прощання із Саміром Хандановічем саме Лаутаро став новим капітаном команди.

Лаутаро виступає за Інтер з липня 2019 року, відколи був придбаний у Расінга за 25 мільйонів євро. За цей час він забив 102 голи та віддав 36 результативних передач у 238 матчах.

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