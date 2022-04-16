Міланський клуб другий рік поспіль може втратити одну з головних зірок, солідно поповнивши бюджет.

Аргентинський нападник Лаутаро Мартінес ризикує покинути Сан-Сіро і наступний сезон розпочати в чемпіонаті Іспанії, повідомляє Sport.es.

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За інформацією джерела, Інтер готовий продати свого найкращого бомбардира в Барселону, яка раніше цікавилася форвардом. Ба більше, міланці навіть згодні частину суми трансферу покрити, забравши з Каталонії Мемфіса Депая чи Міралема П'яніча. Барса поки не проявляє зацікавленості в такому сценарії.

Варто зауважити, що Лаутаро Мартінес – найдорожчий гравець чинних чемпіонів Італії. Його трансферна вартість оцінюється у 70 млн євро. У нинішньому сезоні 24-річний аргентинець провів 41 матч на клубному рівні, забивши 17 голів.

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