Хавбек Артуро Відаль та нападник Алексіс Санчес можуть покинути Інтер вже у зимове трансферне вікно.

Нещодавня публічна заява Санчеса, який висловив невдоволення кількістю ігрового часу в поточному сезоні, стало ще одним аргументом для босів Інтера позбутись опального чилійця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Алексіса можуть продати вже у січні. Другий гравець, який може покинути "нерадзуррі" – Артуро Відаль. Втім, хавбек не бажає покидати клуб у січні, тож може піти з Інтера по завершенні контракту (влітку 2022 року). Головною причиною бажання позбутись гравців є висока зарплатня чилійців: Санчес заробляє 7 млн євро, а Відаль – 6,5 млн.

До слова, Алексіс відіграв у 4 матчах цього сезону в усіх турнірах, відзначившись 1 асистом. Відаль же у 5 поєдинках забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

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