Оборонець англійського Манчестер Сіті Бенжамен Менді може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Інтерес до француза нібито проявляє міланський Інтер. Про це з посиланням на Corriere dello Sport повідомляє Manchester Evening News.

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"Нерадзуррі" цього літа відпустили ветерана Ешлі Янга та шукають нового виконавця на лівий фланг. Міланці звернули увагу на Менді. Тренерський штаб Інтера готовий реанімувати кар'єру травматичного оборонця.

На заваді трансферу – фінансове питання. Ман Сіті придбав Менді 4 роки тому з Монако за 57,5 млн євро. Натомість чемпіон Італії зібрався економити на фоні втрат від пандемії і розвантажує зарплатну відомість низкою продажів.

До слова, в минулому сезоні Бенжамен Менді провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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