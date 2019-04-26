toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Інтер готовий підписати Санчеса, якщо той піде на суттєве зниження зарплати

20:35 208 Читать на русском
Інтер готовий підписати Санчеса, якщо той піде на суттєве зниження зарплати
Алексіс Санчес

Міланський Інтер зацікавлений у послугах нападника Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса.

Італійський клуб готовий підписати чилійського форварда, якщо той погодиться на суттєве зменшення заробітної плати, у Манчестер Юнайтед Санчес отримує 500 тисяч євро на тиждень, повідомляє The Independent.

75 тисяч фунтів за дотик – Манчестер Юнайтед платить Санчесу шалені гроші через цікавий пункт в контракті

Крім того, Інтер хоче підписати капітана манкуніанців Антоніо Валенсію, у якого влітку закінчується контракт з "червоними дияволами".

Сульшер хоче, щоб Алексіс Санчес покинув Манчестер Юнайтед

До слова, у поточному сезоні в активі Санчеса 25 матчів за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах, де нападник забив лише 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес Алексіс Санчес Інтер Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
хв
Ліверпуль
22:00
Хаддерсфілд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук