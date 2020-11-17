Півзахисник Інтера і збірної Данії Крістіан Еріксен може повернутися в англійську Прем'єр-лігу.

Еріксен після свого трансферу з Тоттенхема в січні 2020 року так і не зумів завоювати собі місце в стартовому складі. Зараз міланський клуб розглядає варіант із прощанням з данським хавбеком, стверджує Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, один з можливих варіантів розвитку подій – обмін з лондонським Арсеналом. Замість Еріксена у Мілан може вирушити півзахисник збірної Швейцарії Граніт Джака.

Зазначається, що головний тренер Інтера Антоніо Конте хоче підсилити команду опорним півзахисником. Головна мета – хавбек Челсі Н'Голо Канте, а от альтернативою може стати Граніт Джака з Арсенала, який програв конкуренцію після покупки "канонірами" Томаса Партея.

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