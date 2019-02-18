Інтер достроково повернув Врсалько в Атлетіко через серйозну травму – захисник вилетів надовго

Хорватський захисник Шіме Врсалько повернувся з Інтера в Атлетіко через важку травму.

Врсалько змушений був достроково повернутись з оренди в Атлетіко та лягти під ніж через травму коліна.

"У цьому немає ніякої таємниці, відновлення займе 8-10 місяців. Це нормальний термін для операції, яку я переніс. Все пройшло чудово, і це найголовніше.

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Можу точно сказати, що не повернуся на поле, поки не буду готовий на сто відсотків. Після всіх проблем, що я пережив, і жахливого відчуття, що мені доведеться назавжди відмовитися від футболу, моя головна мета – це набрати найкращу форму і повернутися на поле. Я не поспішаю і повернуся сильнішим, ніж будь-коли", – цитує Врсалько Football Italia.

Нагадаємо, Врсалько перейшов у Інтер на правах оренди влітку 2018-го, але через травму провів за "нерадзуррі" лише 13 матчів.

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