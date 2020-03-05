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Інтер допоміг італійській лікарні чималенькою сумою в боротьбі з коронавірусом

13:07 251 Читать на русском
Інтер допоміг італійській лікарні чималенькою сумою в боротьбі з коронавірусом
Стівен Чжанг / фото ФК Інтер

Інтер фінансово підтримав лікарню імені Сакко у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Інтер зробив пожертву лікарні імені Сакко в Мілані на суму 100 тисяч євро, інформує офіційний сайт "нерадзуррі".

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Зазначається, що пожертвування департаменту біомедичних і клінічних наук лікарні дозволить продовжити вивчення коронавірусу і точніше визначити шляхи поширення хвороби.

"Інтер нерозривно пов'язаний з Міланом. З самого початку надзвичайної ситуації з коронавірусом ми уважно стежили за розвитком подій. Інтер вважає своїм обов'язком допомогти лікарні імені Сакко", – заявив президент клубу Стівен Чжан.

Додамо, що в Італії заборонили проведення будь-яких спортивних змагань аж до 3 квітня через епідемію коронавірусу.

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Теги
Італія Інтер Інтер коронавірус
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