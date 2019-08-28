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Інтер домовився з Манчестер Юнайтед щодо оренди Алексіса Санчеса

08:50 367 Читать на русском
Інтер домовився з Манчестер Юнайтед щодо оренди Алексіса Санчеса
Алексіс Санчес / Reuters

Фоврард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес найближчим часом має стати гравцем Інтера.

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес продовжить кар'єру в Інтері, передає Sky Sport Italia.

Алексіс Санчес близький до Інтера – відома сума угоди

За інформацією видання, клуби вже домовилися про оренду чилійського форварда. Очікується, що орендна угода буде розрахована до кінця сезону і не буде включати в себе опцію викупу. При цьому частину зарплати Санчеса продовжить оплачувати Манчестер Юнайтед.

Додається, що вже сьогодні, 28 серпня, Алексіс прибуде до Мілана для проходження медичного обстеження перед оформленням переходу в Інтер.

У минулому сезоні Санчес провів за Манчестер Юнайтед 27 матчів, відзначившись 2 голами та 4 асистами.

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