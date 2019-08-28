Інтер домовився з Манчестер Юнайтед щодо оренди Алексіса Санчеса

Фоврард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес найближчим часом має стати гравцем Інтера.
Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес продовжить кар'єру в Інтері, передає Sky Sport Italia.
Алексіс Санчес близький до Інтера – відома сума угоди
За інформацією видання, клуби вже домовилися про оренду чилійського форварда. Очікується, що орендна угода буде розрахована до кінця сезону і не буде включати в себе опцію викупу. При цьому частину зарплати Санчеса продовжить оплачувати Манчестер Юнайтед.
Додається, що вже сьогодні, 28 серпня, Алексіс прибуде до Мілана для проходження медичного обстеження перед оформленням переходу в Інтер.
У минулому сезоні Санчес провів за Манчестер Юнайтед 27 матчів, відзначившись 2 голами та 4 асистами.
Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками