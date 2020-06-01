Інтер домовився про перехід Тоналі, – CdS

Півзахисник італійської Брешії Сандро Тоналі близький до переходу в міланський Інтер.

"Нерадзуррі" перебувають на фінальній стадії оформлення трансферу хавбека, повідомляє Corriere della Sera.

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Інтер запропонував Тоналі 4-річний контракт. На Джузеппе Меацца талановитий італієць зароблятиме 2,5 млн євро за сезон. Брешія вимагає за свого вихованця відступні в розмірі 50 млн євро. Міланці готові заплатити за перехід Сандро Тоналі кошти, виручені від продажу Ікарді в ПСЖ.

У нинішньому сезоні 20-річний півзахисник провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 5 результативних передач. За манеру гри Тоналі називають "новим Пірло".

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