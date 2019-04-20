Інтер домовився про контракт з конкурентом Зінченка Даніло

Захисник Манчестер Сіті Даніло готовий покинути Манчестер Сіті влітку.

Інтер і Даніло погодили умови особистого контракту. Фулбек зможе заробляти 4 мільйони євро за сезон в міланському клубі, повідомляє журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Шира.

Зінченко повернувся у загальну групу Манчестер Сіті після травми

Тепер італійцям потрібно домовитися про трансфер з Манчестер Сіті. Передбачається, що сума переходу складе мінімум 22 мільйони євро. Нагадаємо, що Даніло перейшов до стану Манчестер Сіті влітку 2017 року, але програв конкуренцію Вокеру та Зінченку.

В поточному сезоні Даніло провів у складі Манчестер Сіті 20 матчів, в яких відзначився 1 забитим голом та 1 асистом.

Зінченко увійшов у топ-10 найдорожчих лівих захисників світу до 23-х років