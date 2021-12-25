Хоча Рафаель Бенітес нещодавно спростував чутки про конфлікт з французом, сам футболіст продовжує шукати собі новий клуб. До того ж зовсім скоро конкуренція на його позиції зросте – Евертон підпише Віталія Миколенка.

Бенітес розраховує на Діня – тренер Евертона похвалив потенційного конкурента Миколенка

За інформацією GdS, новим претендентом на Діня став міланський Інтер. Зазначається, що чинні чемпіони Італії бачать у особі 28-річного оборонця підміну для Івана Перішіча. Хорват став незамінним гравцем для Сімоне Індзагі, тому поки не зрозуміло, чи погодиться француз на переїзд у Італію з не дуже чіткими перспективами.

Раніше повідомлялося, про інтерес до Діня ще одного з лідерів Серії А. Наполі навіть міг би запропонувати Люці місце в стартовому складі, адже лівий фланг оборони в команді Лучано Спаллетті укомплектований не найкращим чином.

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