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Інтер через невдачу з Модрічем може переключитися на Ковачіча

13:15 167 Читать на русском
Інтер через невдачу з Модрічем може переключитися на Ковачіча
Матео Ковачіч / Фото: соцмережі

Міланський Інтер сподівається повернути хорватського хавбека Матео Ковачіча.

Інтер розглядає варіант з поверненням з Реала хорватського півзахисника Матео Ковачіча, повідомляє Football Italia.

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Хорват виступав за міланську команду з 2013 по 2015 рік, після чого перебрався в Мадрид приблизно за 28 мільйонів євро плюс бонуси.

У цьому сезоні він на правах оренди грає за Челсі , при цьому в угоді між клубами немає пункту про викуп футболіста.

Інтер хоче по завершенні сезону 2018/19 підписати креативного хавбека і спробує повернути Ковачіча, якщо не зможе узгодити з Реалом трансфер Луки Модріча.

Мілевський натякає на серйозні стосунки, "збірники" з дружинами, Роналду в ОАЕ – як футбольні зірки зустріли 2019 рік

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Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Трансфери Лука Модріч Лука Модріч Матео Ковачіч Матео Ковачіч Інтер Інтер Челсі Челсі
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