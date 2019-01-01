Інтер через невдачу з Модрічем може переключитися на Ковачіча

Міланський Інтер сподівається повернути хорватського хавбека Матео Ковачіча.

Інтер розглядає варіант з поверненням з Реала хорватського півзахисника Матео Ковачіча, повідомляє Football Italia.

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Хорват виступав за міланську команду з 2013 по 2015 рік, після чого перебрався в Мадрид приблизно за 28 мільйонів євро плюс бонуси.

У цьому сезоні він на правах оренди грає за Челсі , при цьому в угоді між клубами немає пункту про викуп футболіста.

Інтер хоче по завершенні сезону 2018/19 підписати креативного хавбека і спробує повернути Ковачіча, якщо не зможе узгодити з Реалом трансфер Луки Модріча.

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