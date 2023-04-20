У повторному чвертьфіналі Ліги чемпіонів Інтер та Бенфіка зіграли унічию 3:3. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Міланському дербі в півфіналі Ліги чемпіонів бути! Таким чином, вперше в історії футболу Мілан та Інтер зустрінуться між собою п'ять разів протягом одного сезону.

Інтер відпустив Бенфіку, але вийшов у півфінал ЛЧ вперше за 13 років – гол та асист Лаутаро дарують два дербі з Міланом

У чвертьфіналі "нерадзуррі" розіграли з Бенфікою вогняну нічию: у складі господарів відзначилися Барелла, Мартінес і Корреа. Італійський півзахисник став третім гравцем в історії клубу, який забив в обох матчах плей-офф стадії ЛЧ, повторивши досягнення Крістіана Вієрі (2002/03, суперник – "Валенсія") і Деяна Станковіча (2005/06, суперник – "Аякс"). Про це інформує Opta.

Лаутаро забив 9-й м'яч за Інтер у Лізі чемпіонів і піднявся на п'яту сходинку в списку найкращих бомбардирів "нерадзуррі" в цьому турнірі. Вище за аргентинця – тільки Адріано (14 голів), Хуліо Крус (13), Ернан Креспо (11) і Самюель Ето'О (10).