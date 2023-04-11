Бенфіка – Інтер: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
11 квітня 21:55 - Читать на русском
Бенфіка в рамках першого чвертьфінального матчу ЛЧ приймає Інтер. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Бенфікою та Інтером пройде у Лісабоні на стадіоні "Да Луж". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO.
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Стартові склади
Бенфіка:
Інтер:
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