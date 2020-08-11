Інтер – Байєр – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Інтер переміг Байєр у чвертьфіналі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Байєр на "Футбол 24".

Обидві команди жваво розпочали гру і вже до 25-ї хвилини спромоглися забити 3 голи. За Інтер відзначилися Нікола Барелла та Ромелу Лукаку, а за Байєр відповів Кай Хаверц. Зрештою, до фінального свистка рахунок так і не змінився.

Інтер переміг Байєр у матчі з двома скасованими пенальті – "нерадзуррі" чекають на Шахтар в півфіналі Ліги Європи

Додамо, що Лукаку встановив історичний рекорд турніру. Підопічні Антоніо Конте вийшли у півфінал Ліги Європи, де на Інтер чекає зустріч із переможцем протистоння Шахтар – Базель.