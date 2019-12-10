Інтер – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Інтер в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Інтер: Хандановіч – Годін, Де Врей, Шкриньяр – Д'Амброзіо, Весіно, Брозовіч, Валеро, Бірагі – Мартінес, Лукаку
Запасні: Паделлі, Політано, Лазаро, Ді Марко, Еспозіто, Кандрева, Бастоні
Барселона: Нето – Тодібо, Лангле, Умтіті – Ваге, Ракітіч, Відаль, Фірпо – Аленья – Перес, Грізманн
Запасні: тер Штеген, Араухо, Морер, де Йонг, Бускетс, Суарес, Фаті
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