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Інтер – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

21:55 1365 Читать на русском
Інтер – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Інтер – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Інтер в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 
Карлес Перес 23’
23’ Карлес Перес

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Інтер: Хандановіч – Годін, Де Врей, Шкриньяр – Д'Амброзіо, Весіно, Брозовіч, Валеро, Бірагі – Мартінес, Лукаку

Запасні: Паделлі, Політано, Лазаро, Ді Марко, Еспозіто, Кандрева, Бастоні

Барселона: Нето – Тодібо, Лангле, Умтіті – Ваге, Ракітіч, Відаль, Фірпо – Аленья – Перес, Грізманн

Запасні: тер Штеген, Араухо, Морер, де Йонг, Бускетс, Суарес, Фаті

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