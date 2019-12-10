Барселона перемогла Інтер у матчі з трьома скасованими голами міланців – "нерадзуррі" вилетіли в Лігу Європи

Барселона завдяки дебютним голам Карлеса Переса та Ансу Фаті в Лізі чемпіонів переграла Інтер у Мілані.

Барселона вже закріпила за собою лідерство у групі F, тому Ернесто Вальверде не тільки не взяв на матч Мессі, а й випустив у старт резервістів. В основному складі знайшлося місце молодим Пересу, Ваге, Тодібо та Аленьї, а також другому голкіперу Нето. Для Інтера це було плюсом, адже доля плей-офф Ліги чемпіонів ще не була вирішена – міланці мали рівність за очками з Борусією, однак переважали за додатковими показниками.

Інтер доволі жваво розпочав поєдинок, одразу створивши низку моментів. Так, вже на 4-й хвилині Д'Амброзіо завершив класну контратаку ударом з лінії карного майданчика (вище воріт), а на 7-й Лукаку забив пострілом з мінімальної дистанції, прийнявши прострільну передачу з глибини – втім, гол не зарахували через явний офсайд. На 10-й Ромелу повторив спробу відзначитись, увірвавшись на правий край штрафного, прибравши Умтіті та пробивши з лінії воротарського – Лангле заблокував удар у підкаті!

Втім, каталонці не збиралися просто так чекати, коли Інтер роздягне їхню оборону. Ще на 9-й хвилині класний момент мав Перес, який вистрілив з лівої частини карного майданчика в дальній кут, однак Хандановіч врятував господарів. Після цього гості дещо вирівняли гру, хоча на 19-й підопічні Ернесто Вальверде цілком могли пропустити внаслідок атаки "віялом" та удару Бірагі – Нето потягнув його. Покарання за марнотратство прилетіло на 23-й хвилині: Відаль скинув прострільну передачу з глибини у штрафний на Переса, який пробив повз Хандановіча з близької дистанції – 0:1! На той момент Борусія у паралельному матчі мінімально перемагала Славію.

Після забитого голу каталонці перехопили ініціативу, втративши дві непогані можливості подвоїти перевагу. Так, на 30-й хвилині Артуро Відаль стріляв метрів з 24-х після передачі Ваге з правого флангу (вище воріт), а на 33-й Лангле внаслідок подачі з кутового завдав удару з центру карного майданчика – повз праву стійку! Це вже розгнівало господарів, які перехопили ініціативу й ледь не відігралися на 36-й хвилині після шикарного прийому лонгболу у виконанні Мартінеса – Лаутаро спіймав м'яч ногою у польоті й другим дотиком пробив метрів з 18-ти. Нето врятував Барсу.

Після цього по воротах Барселони стріляв Валеро (удар заблокували) та Д'Амброзіо (головою, неточно), а вже перед завершенням першого тайму Інтер закономірно відігрався. На 44-й хвилині Мартінес зачепився за м'яч перед штрафним та скинув його під удар Лукаку, який потужно пробив низом з рикошетом від Умтіті – м'яч полетів точно під праву стійку! В цей же момент на стадіоні оголосили про нічийний рахунок у Дортмунді, який виводив Інтер у плей-офф ЛЧ. Втім, попереду був ще цілий тайм.

Другий тайм Інтер розпочав у невисокому темпі. Барселона виглядала навіть дещо активнішою: так, на 52-й хвилині з лінії штрафного стріляв Ракітіч (в захисника), а на 58-й Грізманн та Іван пробивали двічі за хвилину – потужний удар француза з лівого краю карного майданчика парирував Хандановіч, а хорват спрямував м'яч в метрі від воріт. Інтер міг покарати за каталонців за розтрату моментів на 61-й, коли Лукаку протиснув Умтіті й потужно вистрілив з кількох метрів – Нето врятував "блаугранас"! В цей момент якраз стало відомо, що Брандт вивів Борусію уперед у поєдинку проти Славії. Інтеру потрібно було йти уперед.

Втім, перший крок зробив Ернесто Вальверде, випустивши на поле де Йонга та Суареса. Це дещо змінило баланс сил, однак Барселона свою невеличку перевагу змогла конвертувати лише у постріл Артуро Відаля з лінії напівкола перед штрафним на 68-й хвилині – м'яч пролетів поруч з каркасом. Після цього Інтер перехопив ініціативу, виливши на оборону "блаугранас" цілий шквал моментів: на 72-й хвилині Латуро Мартінес шедевральним ударом з дистанції запустив мяч у притірку з лівою стійкою, на 73-й Лукаку не зміг пробити Нето з кількох метрів, а на 74-й Лаутаро забив гол – втім, його скасували через офсайд.

Антоніо Конте випустив на поле Лазаро, Політано та Еспозіто, які мали підтримувати тиск на Барселону. Виходило не найкращим чином, але на 80-й хвилині міланці забили другий гол – і знову його скасували через офсайд Лаутаро Мартінеса! Здавалося, що ось-ось оборона гостей допустить фатальної помилки, але у Інтера, схоже, просто закінчились сили. Барселона ж в останні 10 хвилин почала розривати суперника на контратаках – на 82-й одну з них ударом з гострого кута запоров Перес, якого замінив Фаті. Саме йому і випала честь прибити "нерадзурі" на 87-й хвилині пострілом метрів з 23-х у лівий нижній кут.

Інтер за інерцією намагався щось вигадати, але всі спроби були марними. Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони, після якої каталонці набрали 14 очок. Каталонці завершили груповий етап на першому місці, а Борусія, перегравши у паралельному матчі Славію, обійшла Інтер – дортмундці з 10 заліковими балами відправили міланців на третю сходинку. Ліга чемпіонів для "нерадзурі" завершена.