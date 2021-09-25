Інтер та Аталанта розписали нічию в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Міланці відкрили рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі. Лаутаро у ефектному стрибку замкнув крос Барелли. Аталанта відповіла зусиллями Маліновського, якому вдався розкішний кручений удар з-за меж карного майданчика. Українець долучився і до другого гола своєї команди. Хандановіч відбив ще одну гармату Руслана, проте першим на добиванні був Толої.

Аталанта розписала нічию з Інтером у грі з незабитим пенальті й скасованим взяттям воріт – Маліновський створив два голи

Другий тайм виявився значно скромнішим на голи. Єдине взяття воріт сталося на 71-й хвилині, коли вже Джеко підчатував відскок м'яча після сейву голкіпера – 2:2.